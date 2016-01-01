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إندونيسيا: القبض على أم ألقت رضيعها في مرحاض طائرة

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 10 دقيقة مضت
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إندونيسيا: القبض على أم ألقت رضيعها في مرحاض طائرة

ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء أنه تم القبض على امرأة إندونيسية اعترفت بأنها تركت جنينها في مرحاض طائرة خلال رحلة جوية.

عثر أحد عمال النظافة على الجنين الميت والذي يعتقد أن عمره خمسة إلى سبعة شهور، ملفوفاً في ورق المرحاض، وذلك بعد هبوط الطائرة في جاكرتا قادمة من الدوحة، حسبما أفاد المتحدث باسم شرطة المطار سوتريسنا.

واستوقفت الشرطة في المطار المرأة، وهي إندونيسية تعمل بالخارج، للاشتباه بأنها والدة الجنين.

وقال سوتريسنا، الذي يدعى باسم واحد ككثير من الإندونيسيين "لقد استجوبنا المرأة واعترفت بأنها والدة الجنين".

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