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جامعة القاهرة تلغي خانة الديانة من كافة أوراقها

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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جامعة القاهرة تلغي خانة الديانة من كافة أوراقها

قررت جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة كمتطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب والأوراق والمستندات الخاصة بهم في الجامعة.

ونص القرار على "إلغاء خانة الديانة كمتطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا".

وجاء القرار استناداً على الدستور المصري لعام 2014، وعلى قرار رئيس الجمهورية المصري بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وموافقة رئيس جامعة القاهرة جابر نصار.

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