بالفيديو: عدّاء يقتل رجلاً بلكمة قاضية
أظهر مقطع فيديو صادم نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام عداء بقتل رجل بلكمة واحدة في أحد شوارع مدينة بريزبين الأسترالية بحسب صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.
وقع حادث مؤسف في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) حيث قام رجل عاري الصدر بمهاجمة أحد المارة ووجه إليه لكمة قوية أسقطته أرضاً وأدت إلى وفاته في وقت لاحق.
وأظهر التسجيل المصور، المهاجم وهو يعدو عاري الصدر على أحد الأرصفة ويمر برجل في العقد الخامس من عمره يدعى تيومثي لانغ قبل أن يعود إليه ويوجه إليه لكمة قوية.
ونقل لانغ إلى المستشفى لتلقي العلاج وأدخل إلى وحدة العناية المركزة بعد أن دخل في غيبوبة. واضطرت عائلة لانغ إلى القبول بفصل أجهزة الإنعاش عنه بعد أن علمت من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها.
وقالت الشرطة للقناة التاسعة الإخبارية بأنها اعتقلت المهاجم الذي يدعى وين هارين، والذي يبلغ من العمر 38 عاماً ووجهت إليه تهمة القتل العمد.
وذكر شهود عيان بأن مشادة كلامية نشبت بين المهاجم والضحية قبل وقوع الحادث بلحظات قليلة. وأوضحت التقارير الطبية بأن لانغ تلقى اللكمة على مؤخرة رأسه ما أدى إلى فقدانه للوعي وسقوطه على الأرض.
ومن المقرر أن يمثل المتهم وين هارين أمام محكمة بريزبين ماجيستريتس يوم الغد في جلسة استماع أخيرة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بحقه.
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