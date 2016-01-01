بالصور: "رضيعة" للبيع على إي باي مقابل 5 آلاف يورو

تُحقق الشرطة الألمانية في إعلان عن بيع رضيعة عمرها 40 يوماً على موقع "إي باي" مقابل مبلغ مالي قدره 5 آلاف يورو.



تلقت الشرطة في مدينة دويسبورغ الألمانية عدة بلاغات تفيد بإدراج طفلة عمرها 40 يوماً ضمن قائمة أغراض ومنتجات معروضة للبيع على موقع المزادات الأول على الإنترنت.



وكُتب في الإعلان المنشور على موقع إي باي، "طفلة عمرها 40 يوماً تدعى ماريا...للبيع"، وبحسب الإعلان تقطن هذه الرضيعة في مدينة دويسبورغ، وبعد نصف ساعة من الإعلان تم حذف الرضيعة، بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت.



وبحسب الإعلان أدرج البائع عدة صور للرضيعة ذات شعر أسود داكن، مرتدية مجموعة متنوعة من الملابس، وليست صورة واحدة فقط.



وقال متحدث باسم إي باي إن الموقع قام بحذف جميع الصور الخاصة بالطفلة من قائمة المعروضات للبيع، مشيراً إلى أن الموقع تلقى العديد من الشكاوى من قبل المستخدمين، ويجري حالياً تحقيق للوقوف على سبب إدراج صور الطفلة للبيع، مؤكداً أن الإدارة تقف بجانب الشرطة وتزودها بكافة المعلومات المطلوبة.



ووفقاً لموقع ميرور البريطاني، لم يتضح بعد عما إذا كان البائع ينوي بالفعل كسب الأموال وراء بيع هذه الرضيعة، أم أنها "مزحة سخيفة"، بحسب تعبير الموقع البريطاني.



وأكد موقع إي باي أنه لديه فرق مدربة خصيصاً لمتابعة مثل هذه الحالات "غير معقولة" واتخاذ الإجراءات المطلوبة حيالها بشكل فوري لحلها ومعالجتها.

