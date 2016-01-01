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بالفيديو: رجل يقتل طفله بالخطأ بعدما سقط فوقه

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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بالفيديو: رجل يقتل طفله بالخطأ بعدما سقط فوقه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر لحظة سقوط رجل على طفله بالخطأ وسحقه تحت جسده، الأمر الذي أدى إلى مقتل الطفل، وفق ما ورد في صحيفة دايلي ميرور البريطانية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة في أحد المراكز التجارية، الرجل وهو يمسك بيدي طفله الذي كان يمشي خلفه ببطء.

ولم تمض سوى لحظات قليلة حتى فقد الرجل توازنه وهوى بجسده على الطفل قبل أن تهرع امرأة لمساعدته على النهوض في محاولة منها لإنقاذ الطفل. وتقول تقارير غير مؤكدة بأن الطفل فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى حيث عانى من كسور شديدة في العنق.

ولم يعرف المكان الذي وقع فيه الحادث، لكن الفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية الأمر الذي يدل على أنه وقع في إحدى المدن الصينية.

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