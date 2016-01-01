بالفيديو.. مطرب شهير ينسحب على الهواء بعد سؤال محرج من المذيعة

انسحب المطرب اللبناني سعد رمضان من مقابلة على الهواء مع راديو " شدى إف إم" بعد سؤال محرج وجهته إليه المذيعة شهرزاد، يتعلق بالفتاة التي يرتبط بها عاطفيا.

وسألت المذيعة المطرب عن سبب عدم نشره لصورة تجمعه بحبيبته، وواجهته بما يردده البعض بأنها "خايبة" وهي كلمة باللهجة المغربية تعني "قبيحة" ما دفعه لإخفائها عن الجمهور.

وفور توجيه السؤال تغيرت ملامح رمضان على الفور وبدا عليه الغضب وانتزع أجهزة الصوت والتسجيل لينصرف مغادرًا، إلا أنه بعد دقائق عاد للاستوديو موضحًا أن ما فعله لم يكن سوى مقلبًا في المذيعة.

وشكك البعض في كون ما حدث مقلبًا بالفعل وأنه اضطر قول ذلك ليجد مبررًا لعودته بعد أن أقنعه رئيس المحطة والعاملون بذلك، ولكن في كل الأحوال كان الأمر المؤكد هو إصابة المذيعة بالرعب بسبب الموقف.