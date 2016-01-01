بالفيديو.. كاميرات مراقبة ترصد أمرًا غريبًا فعلته مجموعة كلاب بسيارة

هاجمت عصابة مكونة من 8 كلاب سيارة أثناء توقفها ليلًا بأحد شوارع محافظة مرمرة التركية، وأخذت في انتزاع أجزائها لسبب غامض مخلفة العديد من الخسائر بها.

واستيقظ مالك السيارة على الكارثة التي أصابت سيارته فأبلغ الشرطة معتقدًا أنه اعتداء من أحد الأشخاص، ولكن بمعاينة تسجيلات كاميرات المراقبة تم اكتشاف الجناة الحقيقيين.

ورجح مالك السيارة، أنه ربما كان قطًا مختبئًا في مكان ما بها دفع الكلاب لانتهاج هذا السلوك العدواني غير المفهوم.