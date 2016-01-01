الرئيس النيجيري يتلقى تهديدات من زوجته

ذكرت تقارير لـ "بي بي سي" أن زوجة الرئيس النيجري محمد بخاري حذرت من أنها لن تدعم زوجها في الانتخابات القادمة في حال لم يقم الأخير بإعادة تشكيل الحكومة.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، قالت السيدة الأولى النيجيرية عائشة بخاري" إن الرئيس لا يعرف، على سبيل المثال لا الحصر، 45 من 50 من الأشخاص الذين عينهم، وأنا لا أعرفهم أيضا على الرغم من أنني زوجته لـ 27 عاما".

وأضافت "أن أناسا لا يشاركون حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم رؤيته قد عينوا في مواقع عليا بسبب تأثير (ثلة قليلة من الأشخاص)، وبعض الناس يجلسون طاوين أذرعهم في بيوتهم في انتظار استدعائهم والطلب منهم ترأس إحدى الوكالات أو شغل أحد المناصب الوزارية".

وردا على سؤال الصحفيين عن أهم إنجازات الحكومة حسب رأيها، قالت بخاري "إن أهم منجز كان تحسين الوضع الأمني في مناطق الشمال الشرقي للبلاد حيث شنت حركة بوكو حرام المتشددة تمردها منذ عام 2009.. لا أحد يشتكي الآن من مهاجمة بيته، والحمد لله يمكن للجميع التجول بحرية والذهاب إلى أماكن العبادة ...إلخ، حتى الأطفال في مايدوغوري عادوا إلى مدارسهم".

وعن موضوع ترشح زوجها للانتخابات الرئاسية القادمة في الـ 2019 ذكرت بخاري أن زوجها لم يعلن بعد عن نيته للتنافس في الانتخابات القادمة، وقالت" سيبلغني فيما بعد، ولكنني قررت بوصفي زوجته، أن الأمور إذا استمرت بهذه الطريقة حتى عام 2019، فأنني لن أخرج وأحشد لأجله مطالبة النساء بانتخابه مثلما فعلت من قبل، لن أفعلها ثانية مطلقا".

انتخب محمد بخاري رئيسا للبلاد العام الماضي بعد أن وعد بمكافحة الفساد والمحسوبية في الحكومة.

المصدر: بي بي سي