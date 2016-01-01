بالفيديو.. لقطات صادمة لساحرة ترتدي عباءة سوداء تطير حول مبنى
اعتقد سكان مدينة كالي الكولومبية أن الظل الغامض الذي ظهر يحوم حول مبنى سكني من الممكن أن يكون ساحرة شريرة.
نشر موقع ميرور لقطات للحادث الغريب، وظهر شخص ما يرتدي معطفا طويلا أسود ويطوف حول الطابق العلوي لمبنى سكني قبل أن يحلق في الهواء ويهبط للطابق السفلي ويختفي بعيدا عن الأنظار.
تم تحميل اللقطات على موقع فيس بوك وحقق أكثر من 300 ألف مشاهدة.
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