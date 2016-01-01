الرئيسية | الأخـيـرة | شاهد.. ماذا حدث لسائق «BMW» حاول تجاوز سيارة

شاهد.. ماذا حدث لسائق «BMW» حاول تجاوز سيارة

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
شاهد.. ماذا حدث لسائق «BMW» حاول تجاوز سيارة

تحتاج قيادة السيارات إلى صبر وبرود أعصاب، لكن فقد سائق صبره على الطريق وعرض نفسه وسيارته الثمينة لحادث مروع.

 

بدأ الفيديو بحافلة مدرسية تسير على طريق ضيق، حيث فوجئ السائقون بسائق سيارة بي إم دبليو، وهو يندفع بسرعة كبيرة ويتجاوز سيارة تسير بجواره، ما أدى إلى الاصطدام بإشارة مرورية وينتهي به الحال فوق حاجز. لحسن الحظ لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة.

 

تم تحميل الفيديو على موقع يوتيوب، وحقق أكثر من مليون و900 ألف مشاهدة.

مجموع المشاهدات: 19 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات