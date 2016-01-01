شاهد.. ماذا حدث لسائق «BMW» حاول تجاوز سيارة
تحتاج قيادة السيارات إلى صبر وبرود أعصاب، لكن فقد سائق صبره على الطريق وعرض نفسه وسيارته الثمينة لحادث مروع.
بدأ الفيديو بحافلة مدرسية تسير على طريق ضيق، حيث فوجئ السائقون بسائق سيارة بي إم دبليو، وهو يندفع بسرعة كبيرة ويتجاوز سيارة تسير بجواره، ما أدى إلى الاصطدام بإشارة مرورية وينتهي به الحال فوق حاجز. لحسن الحظ لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة.
تم تحميل الفيديو على موقع يوتيوب، وحقق أكثر من مليون و900 ألف مشاهدة.
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