بالفيديو.. غطاس ينجو بأعجوبة من هجوم مروع لقرش أبيض
هاجم قرش أبيض طوله 4 أمتار قفص غوص بينما كان سائح محاصرا بداخله.
بحسب موقع ميرور، طارد القرش المفترس طعما به قطعة تونة ودخل بالخطأ في قفص غوص وحطمه، حيث كان من المفترض أن يكون مقاوما لأسماك القرش، ما أصاب ركاب القارب بالرعب وفتح أحدهم الجزء العلوي للقفص لخروج القرش خوفا على حياة غطاس موجود داخل القفص.
تمكن القرش من تحرير نفسه من القفص وسبح بعيدا، ووقف الجميع على القارب في حالة ذهول وبدءوا بسحب حبل لمساعدة الغطاس في الخروج من الماء، حيث بدى في حالة صدمة ولحسن الحظ لم يصب بأي أذى.
تم تصوير اللقطات بالقرب من جزيرة غوادالوبي بالمكسيك، وشاركها على مواقع التواصل المختلفة المصور باك فوستر.
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