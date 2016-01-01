شخص يرتدي قناع مهرج يطعن مراهقاً في السويد
ذكرت الشرطة في إقليم "هالاند" السويدي أمس الجمعة أن شخصاً يرتدي قناع مهرج هاجم مراهقاً غرب السويد بسكين قبل أن يتمكن من الفرار.
وأضافت الشرطة أن الحادث وقع مساء أول من أمس الخميس، مشيرة إلى أنها تبحث عن رجل يرتدي معطفاً أصفر وسروال جينز، بالاضافة إلى قناع المهرج. وأصيب المراهق، الذي يبلغ عمره 18 أو 19 عاماً بإصابات طفيفة في الكتف في الهجوم، طبقاً للشرطة.
وكانت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية الشعبية قد ذكرت أن شخصاً يرتدي قناع مهرج، أثار رعب فتاتين في مدينة "لينكوبينج" جنوب البلاد.
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