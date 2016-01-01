هذا هو البرلماني الذي حطم الرقم القياسي بأطول "موسطاش" بمجلس النواب
أخبارنا المغربية
تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية صورة البرلماني عبد الله العيساوي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، مرفوقة بتعليقات ساخرة بسبب شاربه الكبير.
و ذهبت بعض التعليقات إلى كون العيساوي حطم الرقم القياسي كصاحب أطول و أعرض "موسطاش" في تاريخ البرلمان منذ بنائه.
و اعتبر بعض الفايسبوكيين أن البرلماني المذكور يبعث رسالة من خلال "موسطاشه" مفادها :"باش تكون مرشح فافوري، خاص الموسطاش يكون دستوري".
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