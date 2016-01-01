بالفيديو: غيمة صناعية تتراقص على أنغام الموسيقى

تعاون مصمم أمريكي مؤخراً مع شركة "كريليف" المتخصص بتكنولوجيا الارتفاع، وذلك بهدف إنتاج جهاز صوتي يعمل بالبلوتوث على شكل سحابة مرتفعة في الهواء.



ويأتي هذا التصميم المبدع استكمالاً لمشروع "الغيمة الذكية" للمصمم ريتشارد كلاكسون الذي بدأه عام 2014 على شكل مصباح معلّق في الهواء، وتطورت الغيمة مؤخراً إلى وحدة رفع، بفضل التقنية المبتكرة التي طورتها شركة كريليف الهولندية.



وبمساعدة القوة الناتجة عن مغانط مدمجة في قاعدة بيضوية الشكل، يمكن للغيمة أن تطفو على ارتفاع يترواح بين 1 و2 بوصة عن الأرض، ويقول المصمم إن بإمكانها الدوران والصعود والهبوط قليلاً لخلق تجربة شبه واقعية، بحسب موقع أوديتي سنترال.



وتم تصنيع الغيمة من ألياف البوليستر المضادة للحساسية، ويوجد جهاز بلوتوث مدمج بداخلها، جنباً إلى جنب مع أضواء ليد تفاعلية، تعطي ما يشبه العاصفة الرعدية وهي تتراقص على أنغام الموسيقى.



وعلى الرغم من أن مصباح الغيمة الذكية متوفر تجارياً بسعر يصل إلى 3360 دولار، إلا أن الغيمة المتراقصة على أنغام الموسيقى غير متوفرة للبيع حتى الآن، ويعد المصمم بتوفرها في المستقبل القريب بسعر يُتوقع أن يكون مرتفعاً بالتأكيد.