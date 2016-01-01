حاول مفاجأة زوجته بالبوكيمون.. فكاد يحطم زواجه

دمى بوكيمون تتسبب بأزمة بين رجل وزوجته في سنغافورة (أوديتي سنترال)

نشر رجل سنغافوري عاشق للعبة البوكيمون غو إعلاناً على أحد مواقع التسويق عبر الإنترنت، يرجو فيه من الراغبين بشراء ثلاث دمى على شكل كائنات البوكيمون الأسطورية الإسراع لتخليصه منها قبل أن تتسبب بانهيار زواجه.



وكان الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته قد أراد أن يفاجىء زوجته، واشترى ثلاث دمى بوكيمون عبر الإنترنت ليقدمها هدية لها لتضعها على أحد الرفوف أو بالقرب من السرير، لكنه فوجىء بحجم هذه الدمى الذي تجاوز ارتفاع كل منها 1.5 متراً، بحسب موقع أوديتي سنترال.



لكن المفاجأة الأكبر كانت بانتظار الزوج، عندما خيرته زوجته بينها وبين هذه الدمى الضخمة، والتي شغلت حيزاً كبيراً من المساحة داخل منزلهما الصغير، مما اضطره لعرضها للبيع على أمل العثور على مشتر في أسرع وقت ممكن.



وكتب الزوج في الإعلان: "أرجوكم أرجوكم أن تشتروا الدمى قبل أن تطلقني زوجتي. وأنا على استعداد أن أوصلها إلى أي مكان ترغبون به".



ولحسن حظ الرجل فقد أبدى العديد من المشترين رغبتهم بمساعدته، وكتب أحدهم رداً على الإعلان: "في سبيل إنقاذ زواجك، ولتلبية رغبتك بالتخلص من الدمى، وبسبب السعر المغري الذي عرضته، أنا على استعداد للتضحية بنصف غرفتي من أجلك". وأضاف آخر: "إذا لم تجد من يشتري منك الدمى، وكانت زوجتك على وشك مغادرة المنزل، فأنا على استعداد لشراء إحداها".



ومن غير المعروف كم دفع الرجل لشراء الدمى الثلاث، لكنه عرضها للبيع مقابل 250 دولاراً سنغافورياً (180 دولاراً) لكل منها. وعلى الرغم من أن السعر يبدو مرتفعاً، لكنه ليس مفاجئاً بالنظر إلى أن سنغافورة واحدة من أغلى الدول للمعيشة في العالم.