بالفيديو.. رجل ينهي حياة آخر بـ«الضربة القاضية»

أنهى رجل حياة آخر بلكمة واحدة بعدما نشبت مشادة كلامية بينهما.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبتة في الشارع بمدينة بريسبان الأسترالية عاصمة ولاية كوينز لاند، لحظة لكم رجل عاري الصدر رأس أب لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، ما أسفر عن سقوط الضحية على الأرض في حالة احتضار حيث قضي في المستشفي يومين.

وظهر القاتل وهو يركض في الصباح، وبعد أن عبر بجانب أحد الأشخاص في المواجهة، نشب حوار بينهما، ليتوجه إليه ويوجه لكمة قاتلة، ثم ابتعد عدة خطوات ليعود مرة أخرى إليه وهو فاقد الوعي وواصل الصراخ في وجهه، حيث حاول عدد من المارة مساعدة الضحية.

وأطلقت الشرطة الأسترالية حملة للبحث عن المهاجم الذي يدعي وارين هارين "38 عاما"، إلى أن تم اعتقاله وإحالته للمحاكمة، ووجهت إليه تهمة ضرب أفضى إلى موت تيموثي لانج البالغ من العمر 48 عامًا.