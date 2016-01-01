بالفيديو.. لحظة التهام أفعى ضخمة كلبا أمام صاحبته

استيقظت امرأة في تايلاند على مفاجأة غير سارة، عندما وجدت أفعى ضخمة على وشك أن تحول كلبها الأليف إلى وجبة دسمة، وعلى الرغم من طلب النجدة، إلا أن الكلب كان قد فارق الحياة بين أنياب الأفعى.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت كلومفان كيوان "21 عاما" التي تعيش في مقاطعة باثوم تاي وسط تايلند، إنها استيقظت نحو الساعة الثالثة صباحا، لتجد أفعى ضخمة يصل طولها إلى نحو 6 أمتار، ابتلعت نصف الكلب، وكانت لا تزال تحاول ابتلاع ما تبقي من الفريسة.

وهرعت كيوان إلى طلب النجدة من خدمة الإنقاذ في مؤسسة محلية، حيث وصل فريق من المتطوعين للمساعدة، لكن الأوان كان قد فات على مساعدة الكلب المسكين الذي لم تكتب له النجاة.

ووفقا لصحف محلية، عندما وصل فريق الإنقاذ بعد نفوق الكلب، حاولوا الاقتراب من الثعبان، الذي اضطر إلى إخراج الكلب الميت في محاولة للهرب، لكن الفريق تمكن من الإمساك بالثعبان وإعادته إلى البرية.