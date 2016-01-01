بالفيديو.. دب ينتقم من صيادين حاولوا قتله
بواسطة ساعة واحدة مضت
نشر موقع ميرور لقطات مروعة لدب ضخم يهاجم مجموعة صيادين، اعتقدوا أنه ميت بعد إطلاق النار عليه.
بدأت اللقطات بإطلاق الصيادين النار على دب أسود يجلس فوق شجرة، ما أدى إلى وقوعه على الأرضـ واعتقد مطلقو النار أنهم نجحوا في قتله، لكنهم ظهروا يركضون في المكان بعد وقوف الدب على قدميه، وبدأ بمهاجمتهم.
ولم يذكر الموقع تفاصيل عن تعرض الصيادين لأية إصابات أو مكان وقوع الحادث.
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