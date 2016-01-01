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بالفيديو: صيني ينتهي في المستشفى بعدما تناول زيت الفلفل الحار

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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بالفيديو: صيني ينتهي في المستشفى بعدما تناول زيت الفلفل الحار

حاول صاحب مطعم في الصين جذب الزبائن بطريقة غريبة، بعد أن نشر مقطع فيديو وهو يشرب زيت الفلفل الحار، قبل أن ينقل إلى المستشفى.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صاحب المطعم الشاب وهو يستعرض طريقة شواء اللحومات في مطعمه، قبل أن يتناول كوباً من زيت الفلفل الحار، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وبدلاً من أن يتوافد الزبائن على المطعم في نيجيانغ بمقاطعة سيتشوان الصينية، وجد صاحب الفيديو نفسه مضطراً للإقامة في المستشفى لمدة أسبوعين، بعد هذه التجربة المتهورة.

وأثار هذا الفيديو موجة من التعليقات الساخرة على صاحب المطعم، حيث انتقد الكثيرون طريقته في الدعاية، والتي أودت به إلى المستشفى، بدلاً من تحقيق له المزيد من الأرباح.

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