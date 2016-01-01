بالفيديو: صيني ينتهي في المستشفى بعدما تناول زيت الفلفل الحار
حاول صاحب مطعم في الصين جذب الزبائن بطريقة غريبة، بعد أن نشر مقطع فيديو وهو يشرب زيت الفلفل الحار، قبل أن ينقل إلى المستشفى.
وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صاحب المطعم الشاب وهو يستعرض طريقة شواء اللحومات في مطعمه، قبل أن يتناول كوباً من زيت الفلفل الحار، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.
وبدلاً من أن يتوافد الزبائن على المطعم في نيجيانغ بمقاطعة سيتشوان الصينية، وجد صاحب الفيديو نفسه مضطراً للإقامة في المستشفى لمدة أسبوعين، بعد هذه التجربة المتهورة.
وأثار هذا الفيديو موجة من التعليقات الساخرة على صاحب المطعم، حيث انتقد الكثيرون طريقته في الدعاية، والتي أودت به إلى المستشفى، بدلاً من تحقيق له المزيد من الأرباح.
شاشة أخبارنا
اعتقال شخص رمى بطاقته الوطنية على الملك و التحقيقات معه تكشف عن مفاجأة !
أخبارنا المغربية : ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، أول أمس الجمعة ، القبض على شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة ... تفاصيل أكثر
- بعد 15 سنة من الخدمة كإطار بالبنك الشعبي بالبيضاء سيدة بوجدة تعيش التشرد والضياع وتبيت بالعراء
- فضيحة بالصور و الفيديو : نواب يستهلون ولايتهم التشريعية بنوم عميق في حضرة الملك
- المغرب ينتظر ردا رسميا من مصر بعد إستقبال وفد ''البوليساريو''
- بعد انتشار صورتها وهي "تقوم بحملة انتخابية داخل مسجد"، أخت الشوباني ترد وتهاجم الصحافة
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟