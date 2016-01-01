بالفيديو: مخلوق غامض يتجول في غابات أندونيسيا
أظهر مقطع فيديو تم تصويره في غابات أندونيسيا مخلوقاً غريباً يتجول بالقرب من الشلالات، يعتقد البعض أنه الحيوان الخرافي "ذو القدم الكبيرة" الذي طالما تحدثت عنه الأساطير، وأبلغ البعض عن مشاهدته، دون أن يقدم أحد دليلاً واضحاً على وجوده.
وكان أحد السياح يصور الشلال والمناظر الطبيعية الخلابة حوله، عندما فوجىء بمخلوق ضخم يسير على قدمين يتجول في المنطقة، قبل أن يختفي بين الأدغال، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ستار البريطانية.
ويظهر من المشاهد أن المخلوق مغطى بالوبر ويصل طوله إلى حوالي 8 أقدام، ويحمل شيئاً أبيض اللون بين يديه دون أن يعرف ما هو، مما أثر جدلاً كبيراً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاهد الفيديو آلاف الأشخاص منذ نشره للمرة الأولى على يوتيوب، وفي الوقت الذي اعتبره البعض دليلاً على وجود الحيوان الأسطوري، قلل آخرون من شأن هذه المشاهد، واعتبروا أن ما تم تصويره مجرد شخص يحمل دلواً من الماء.
شاشة أخبارنا
اعتقال شخص رمى بطاقته الوطنية على الملك و التحقيقات معه تكشف عن مفاجأة !
أخبارنا المغربية : ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، أول أمس الجمعة ، القبض على شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة ... تفاصيل أكثر
- بعد 15 سنة من الخدمة كإطار بالبنك الشعبي بالبيضاء سيدة بوجدة تعيش التشرد والضياع وتبيت بالعراء
- فضيحة بالصور و الفيديو : نواب يستهلون ولايتهم التشريعية بنوم عميق في حضرة الملك
- بعد انتشار صورتها وهي "تقوم بحملة انتخابية داخل مسجد"، أخت الشوباني ترد وتهاجم الصحافة
- فضيحة على القناة الاولى .. استاذة التربية الاسلامية بدون حجاب ..الإسلام الجديد !!
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟