بالفيديو: مخلوق غامض يتجول في غابات أندونيسيا

أظهر مقطع فيديو تم تصويره في غابات أندونيسيا مخلوقاً غريباً يتجول بالقرب من الشلالات، يعتقد البعض أنه الحيوان الخرافي "ذو القدم الكبيرة" الذي طالما تحدثت عنه الأساطير، وأبلغ البعض عن مشاهدته، دون أن يقدم أحد دليلاً واضحاً على وجوده.



وكان أحد السياح يصور الشلال والمناظر الطبيعية الخلابة حوله، عندما فوجىء بمخلوق ضخم يسير على قدمين يتجول في المنطقة، قبل أن يختفي بين الأدغال، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ستار البريطانية.



ويظهر من المشاهد أن المخلوق مغطى بالوبر ويصل طوله إلى حوالي 8 أقدام، ويحمل شيئاً أبيض اللون بين يديه دون أن يعرف ما هو، مما أثر جدلاً كبيراً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.



وشاهد الفيديو آلاف الأشخاص منذ نشره للمرة الأولى على يوتيوب، وفي الوقت الذي اعتبره البعض دليلاً على وجود الحيوان الأسطوري، قلل آخرون من شأن هذه المشاهد، واعتبروا أن ما تم تصويره مجرد شخص يحمل دلواً من الماء.