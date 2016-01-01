بالفيديو: طفلة ولدت بدون يدين تتناول الطعام بقدميها
أظهر تسجيل مصور تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي طفلة رضيعة ولدت بدون يدين وهي تعتمد على نفسها في تناول الطعام باستخدام قدميها، وفق ما ورد في صحيفة دايلي ميرور البريطانية.
نشرت إلميرا كنوتزين مقطعاً مصوراً لطفلتها فاسينيلي وهي تغرف الطعام بملعقة من صحنها باستخدام قدمها وتتناوله. وقامت الطفلة بعدة محاولات قبل أن تنجح في إيصال الملعقة إلى فمها في نهاية المطاف.
ويذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً منقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصل على عدد مشاهدات هائل وصل إلى 25 مليون مشاهدة منذ نشره على موقع فيس بوك الإلكتروني في بداية الأسبوع الماضي.
وأثنى متابعو الفيديو على الطفلة الشجاعة التي بدأت بالاعتماد على نفسها في هذه السن المبكرة رغم إعاقتها. وجاء في أحد التعليقات "أنا حقاً مندهشة من مقدرتها على تناول الطعام بقدمها، إنها تتحلى بصبر كبير وإرادة فولاذية".
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