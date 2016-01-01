بالفيديو .. مخلوق غريب يظهر في غابات أندونيسيا
رصد مقطع فيديو ظهور كائن ضخم وغريب يتجول أسفل شلالات إحدى غابات أندونيسيا.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، زعم البعض أنه كائن البيج فوت الأسطورى الضخم، وأظهر مقطع الفيديو كائن يتجول في الغابة ثم يركض مختبئا خلف الشلالات مما أصاب مشاهدى مقطع الفيديو بالصدمة.
يذكر أن كائن البيج فوت الأسطورى اشتهر بتواجده في أمريكا الشمالية، ويعتقد البعض أن ما ظهر في الفيديو مجرد دب عملاق إلا أن الدببة لا تتواجد في أندونيسيا..
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