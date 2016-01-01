بالفيديو.. مواجهة شرسة بين حصان وثور هائج
نشرت جمعية تدريب الخيول البرازيلية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو نادر من نوعه، يرصد مواجهة عنيفة بين حصان وثور هائج.
وأظهر مقطع الفيديو، الحصان وهو يحاول مهاجمة الثور، لكنه تجنب الصدام المباشر معه، في الوقت الذي كان الثور الغاضب على أهبة الاستعداد للمواجهة مستفيدا من قوة قرنيه.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كاد الثور أن يطعن الحصان بقرونه أكثر من مرة، لكن رشاقة الأخير ساعدته في تفادي الضربات.
وبعد دقيقة من المناورات، تمكن الحصان من قلب الطاولة على خصمه، وراح الثور يعدو في محاولة للهرب من الساحة، في حين وقف الحصان مزهوًا بالانتصار الذي حققه.
ولم يذكر لماذا تم وضع الحصان والثور في مكان واحد بمواجهة بعضهما البعض، ولكن يُعتقد أنه جزء من عملية تدريب الحصان على خوض مباريات مصارعة الثيران.
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