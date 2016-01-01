أرجنتيني يدخل غينيس بالجري على كرسيه المتحرك
حقق العداء الباراليمبي الأرجنتيني ماريو جوتييريز أمس رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس بعدما قطع أكبر مسافة تم تسجيلها على متن كرسي متحرك باجمالي 210 كيلومتر و681 مترا في 24 ساعة.
وقام الرياضي الباراليمبي بهذا الفعل البطولي في ساحة ألعاب القوى بملعب "مالبيناس أرخنتيناس". وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم الرياضي الباراليمبي البرتغالي ماريو تريندادي بمسافة 182 كيلومتر و400 متر قطعها في 18 ساعة و53 دقيقة بمدة اجمالية قدرها 24 ساعة.
وتخطى الأرجنتيني هذا الرقم فجر اليوم بعد 20 ساعة و19 دقيقة وعقب إكمال 451 لفة في المضمار الرياضي قطع فيها 185 كيلومتر و361 متراً.
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