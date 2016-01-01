شاب صيني يقتل والديه طعنا بالسكين بسبب ضغطهما المستمر عليه للزواج

طعن شاب صيني يبلغ من العمر 25 عاما والده ووالدته حتى الموت أثناء نومهما بزعم ضغطهما المستمر عليه لكي يتزوج.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن رجلا من قرية يانشي بمقاطعة هاينان الصينية قتل والديه أثناء نومهما يوم 30 سبتمبر الماضي ثم ذهب إلى مقهى للانترنت واستغرق في ألعاب الكمبيوتر.

وتشير التقارير إلى أن الشاب الصيني يعمل في متجر للزهور وظل يتردد في الأيام التي أعقبت جريمته على مقهى الانترنت ويقضي الليل هناك قبل أن تكتشف الجثتين يوم 8 أكتوبر عندما أبلغ جده البالغ من العمر 80 عاما بانبعاث رائحة كريهة من المنزل.

واعترف الشاب بقتل والديه بسكينة المطبخ لأنهما يضغطان عليه دائما للزواج، وقد عثرت الشرطة على جثتيهما بعد أن تحللتا بشدة وبهما عدة طعنات في الرأس والصدر.