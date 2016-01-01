بالفيديو.. عريس يقرأ القرآن في زفافه بدلًا من الاستعانة بفريق موسيقي
قرر عريس أن يحيي حفل زفافه بنفسه وعلى طريقته الخاصة، وبدلًا من الاستعانة بإحدى الفرق الفنية أو الموسيقية كما هو معتاد في مثل هذه المناسبات، بدأ في تلاوة آيات من القرآن الكريم على الحضور.
وظهر العريس وهو يجلس بجوار عروسه في الكوشة، بينما يجلس المعازيم في حالة إنصات وانتباه شديد يستمعون لما يقرأه من آيات بصوت حاز إعجاب الجميع.
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