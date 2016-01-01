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"بالفيديو.. برلمانية ترضع طفلتها أثناء كلمة في البرلمان "الأيسلندي

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 5 دقيقة مضت
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"بالفيديو.. برلمانية ترضع طفلتها أثناء كلمة في البرلمان "الأيسلندي

أثارت النائبة البرلمانية "أونور برا كورنادسدوتير" عن حزب الاستقلال في أيسلندا، ضجة كبيرة عندما ظهرت في لقطات، وهي ترضع ابنتها البالغة من العمر 6 أسابيع خلال إلقاء كلمة في البرلمان.

 

ذكر موقع تليجراف أن النائبة تعد أول برلمانية ترضع طفلها، بينما تلقى خطابا أمام البرلمان في أيسلندا، حيث اضطرت للصعود على المنصة ومناقشة مشروع الهجرة وهي ترضع ابنتها.

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