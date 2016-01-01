امرأة ستينية تلد طفلة بصحة جيدة في اسبانيا

غادرت امرأة / 62 عاماً / في إسبانيا، المستشفى اليوم الثلاثاء بعد ولادة طفلها الثالث، وهي بصحة جيدة، وفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية.



وولدت الطفلة، التي تشترك مع والدتها في الاسم الأول ألا وهو "لينا"، بعملية قيصرية أعدت الأسبوع الماضي في منطقة جاليسيا الواقعة شمال غربي البلاد.



وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) بأن الأم حملت هذه الطفلة عن طريق تخصيب البويضات في أحد مختبرات مدريد.



وقالت الأم، وهي تعمل طبيبة، إنها تشعر "بسعادة غامرة" لهذه "المعجزة" حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).



والطفلة حديثة الولادة هي الشقيقة الصغرى لشقيقين، يبلغان من العمر 10 و 27 عاماً.