امرأة ستينية تلد طفلة بصحة جيدة في اسبانيا
غادرت امرأة / 62 عاماً / في إسبانيا، المستشفى اليوم الثلاثاء بعد ولادة طفلها الثالث، وهي بصحة جيدة، وفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية.
وولدت الطفلة، التي تشترك مع والدتها في الاسم الأول ألا وهو "لينا"، بعملية قيصرية أعدت الأسبوع الماضي في منطقة جاليسيا الواقعة شمال غربي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) بأن الأم حملت هذه الطفلة عن طريق تخصيب البويضات في أحد مختبرات مدريد.
وقالت الأم، وهي تعمل طبيبة، إنها تشعر "بسعادة غامرة" لهذه "المعجزة" حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).
والطفلة حديثة الولادة هي الشقيقة الصغرى لشقيقين، يبلغان من العمر 10 و 27 عاماً.
شاشة أخبارنا
فيسبوكيون يطلقون حملة مليونية "بغيت ندير داري بلا ربا"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تداول فيسبوكيون صورة كتب عليها : " بغيت ندير داري بلا ربا " ، حيث راهن أعضاء المجموعة التي أطلقت الحملة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟