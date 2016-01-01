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جاكرتا تدفع للمواطنين مقابل اصطياد الفئران

بواسطة دويتشه فيله 54 دقيقة مضت
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جاكرتا تدفع للمواطنين مقابل اصطياد الفئران

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن العاصمة الإندونيسية ستدفع مبالغ مادية للسكان مقابل اصطياد الفئران، في محاولة للحد من الأمراض التي تنقلها القوارض.

وأفادت صحيفة "كومباس" نقلا عن نائب حاكم جاكرتا جاروت سيف الهداية بأن كل مواطن سيحصل على 20 ألف روبية (1.5 دولار) عن كل فأر يتم اصطياده وتسليمه إلى السلطات.

وقال جاروت: "فقط اجمعوا الفئران قوموا بإحصاء عددها وسنقوم بالدفع". وتنتشر الفئران في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتتسبب في أمراض مثل داء اللولبية النحيفة، وهي عدوى بكتيرية، والسالمونيلا ومتلازمة فيروس الهنتا الرئوية.

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