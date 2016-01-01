بالفيديو: مغامر يقفز من مبنى شاهق الارتفاع إلى المياه

في مشهد يحبس الأنفاس، أقدم مغامر على القفز بنجاح من فوق سطح بناء شاهق الارتفاع مؤلف من ثمانية طوابق إلى المياه، وقام بتصوير نفسه بكاميرا مثبتة على خوذته.



وأظهر مقطع فيديو صادم تناقلته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يصعد سلالم البناء حتى وصل إلى السطح قبل أن يؤدي قفزة سريعة وحاسمة باتجاه المياه.



ولحسن الحظ، نجا هذا المغامر المتهور من الارتطام بأحد الممرات المحاذية للبناء، حيث سقط في المياه على بعد سنتيمترات قليلة من الممر، وفق ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.



وقد لقي مقطع الفيديو هذا رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصل على عدد مشاهدات هائل وصل إلى نصف مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.



وأثارت قفزة هذا المغامر الكثير من ردود الأفعال المتضاربة، إذ أبدى جزء من متابعي الفيديو إعجابهم بشجاعة الرجل وجرأته الفريدة في تنفيذ قفزة خطيرة كهذه، في حين انتقد آخرون ما فعله الرجل وحذروا من عواقب هذه التصرفات التي قد تنطوي على مخاطرة لا تحمد عقباها.