الهوت دوغ ممنوع في ماليزيا بأمر حكومي!

أصدرت الحكومة الماليزية قراراً يقضي بمنع اسم "هوت دوغ " من قوائم الطعام بالمطاعم. وبررت الحكومة أن اسم دوغ (كلب باللغة العربية) غير محبذ ربطه بالمطاعم والمحلات الغذائية خاصة التي تقدم أطعمة حلال.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة التنمية الإسلامية في ماليزيا، سراج الدين سهيمي، فإن القرار يشمل مفردة "هوت دوغ" وأية منتجات طعام أخرى يدخل ضمن اسمها كلمة "دوغ". وقال سهيمي: "نرى أن من الضروري سحب تلك الكلمة، واستخدام كلمة أخرى مثل نقانق أو "نقانق برتزل"، في إشارة إلى التسمية الألمانية لمعجنات البريتسل.

وأكدت وزارة التنمية الإسلامية ضرورة شطب كلمة "دوغ" كشرط أساسي للحصول على رخصة أو شهادة صحية للعمل في مجال الأغذية والأطعمة بماليزيا، موضحة أنها لن تجدد ترخيص المحلات الخاصة بالأطعمة الحلال التي تكتشف أنها ما تزال تستخدم الكلمة في منتجاتها.

القرار أثار ردود فعل مختلفة، إذ رحب البعض بهذه الخطوة. بيد أن كثيرين أيضاً رأوا أن هذا يعد مبالغة وتشدداً من الحكومة. ونشر بعض المحتجين على مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة أن تهتم بالدين ولا تجعل من نفسها واعظاً للغة الانجليزية، فيما طالب البعض تغيير اسم كلب (إشارة إلى الكلاب) إلى نقانق ليصبح متوافقاً مع التعليمات الجديدة. كذلك جاء النقد من الناشطة الحقوقية مارينا مهاتير، وهي ابنة رئيس وزراء ماليزيا السابق محمد مهاتير، إذ كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي: " أوه، نحن المسلمون مساكين ويسهل التأثير علينا، ولم نسمع عن الكلاب من قبل".