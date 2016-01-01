بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت امرأة مع رجل لكمها داخل مترو الأنفاق

هاجم رجل امرأة داخل مترو الأنفاق في هجوم عنصري غير مبرر.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" لبريطانية، توجه رجل نحو امرأة جالسة بمترو الأنفاق ولكمها بشكل مفاجئ ثم هبط من العربة راكضا مما دفع المرأة لمطاردته على الرصيف بمحطة "أبتون بارك" بلندن.

لم يذكر السبب الذي دفع ملتقط الفيديو لتصوير المشهد في تلك اللحظة.