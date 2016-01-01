أغلى رقائق بطاطا في العالم بسعر 11 دولاراً للقطعة

صنعت شركة سويدية نوعاً فريداً من رقائق البطاطا مميزة من ناحية الطعم والصنع والسعر أيضاً، حيث يبلغ سعر الرقاقة الواحدة من البطاطا 11 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى أنها تُزرع وتحصد وتُصنع يدوياً، ممزوجة بخلطة نادرة.



وقامت شركة "إيريك" بتصميم صندوق فاخر خصيصاً لرقائق البطاطا، حيث يستوعب الصندوق الواحد 5 رقاقات فقط.



وأشارت الشركة إلى أن هذه الرقائق باهظة الثمن، صُنعت بأيدي طاه محترف، حيث جمع مكونات خاصة نادرة من شمال السويد مثل فطر الصنوبر وأعشاب بحرية جُلبت من جزر فارو شمال أوروبا ونوع خاص من الشبت والبصل، من أجل عمل خلطة خاصة تنغمس فيها رقائق البطاطا لتصبح ذات نكهة مميزة وخاصة، بحسب موقع "أوديتي سنترال" للغرائب.



وأوضحت الشركة أن البطاطا المستخدمة في عمل الشيبس هي من نوع نادر، حيث تزرع في جنوب السويد بأعداد محدودة للغاية، نظراً لطبيعة الأرض التي تُزرع فيها، فهي عبارة عن أرض منحدرة، يصعب فيها استخدام الآلات الزراعية الحديثة، لذا تُزرع وتحصد بأيدي العمال.



وقامت العلامة التجارية بتحضير 100 رقاقة من البطاطا الأغلى سعراً في العالم، وبيعت بالكامل الأسبوع الماضي، على الرغم من ثمنها الباهظ.