بالفيديو: لحظة صدم سيارة مسرعة لدب أسود

نشر مقطع فيديو صادم على موقع يوتيوب الإلكتروني يظهر لحظة صدم سيارة مسرعة لدب أسود أثناء عبوره إحدى الطرقات الريفية، حيث قذفته السيارة عدة أمتار قبل أن ينهض ويتابع طريقة.



على الرغم من الصدمة الشديدة التي تلقائها أثناء عبوره الطريق والتي قذفته عدة أمتار، نهض الدب الأسود وتابع طريقه إلى الغابة وكأن شيئاً لم يكن.

أثناء حديثة مع زوجته على الهاتف، صدم سائق بسيارته المسرعة دباً كان يعبر طريقاً ريفية، إذ قذفت السيارة الدب لأمتار عديدة ليسقط على حافة الطريق العشبية.



ولحسن الحظ، لم يصب الدب بأي أذى حيث نهض وتابع طريقه باتجاه الأحراش وكأن شيئاً لم يكن. وقطع السائق مكالمته مع زوجته ونزل ليتفقد الأضرار في سيارته.



ويذكر بأن مقطع الفيديو حصل على عدد كبير من المشاهدات وصل إلى أكثر من 200000 مشاهدة بعد نشره على موقع يوتيوب في العام الماضي، ونشر مرة أخرى على موقع ريديت قبل أيام قليلة.



وفي حادث آخر وقع الأسبوع الماضي، أظهر تسجيل مصور مريع دباً أسود وهو يهاجم صياداً في إحدى الغابات قبل أن يتمكن الصياد من الإفلات من قبضته دون أن يصاب بأي أذى، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ستار البريطانية.