إعجاب فايسبوكي بخط الملك محمد السادس بعد توقيعه على الدفتر الذهبي برواندا
أخبارنا المغربية
تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورة تبرز مدى جمالية خط الملك محمد السادس بعد توقيعه على الدفتر الذهبي لنصب الإبادة الجماعية في رواندا.
و استعمل الملك محمد السادس عند توقيعه على الدفتر الذهبي الخط المغربي الأصيل حفاظا على تراث أجداده، الذين دأبوا على استعمال هذا النوع من الخط خلال كل رسائلهم الرسمية.
وجاء في العبارة التي حملت توقيع العاهل المغربي، والتي تداولها عدد من الفايسبوكيين: إن الإبادة الجماعية فترة مظلمة في تاريخ وذاكرة الشعب الرواندي، بل إنها مأساة إنسانية ستظل تساءل ضمير البشرية جمعاء.
وأضافت العبارة : وإن رواندا اليوم، تفتح ذراعيها للحياة، بثقة في الحاضر، وأمل في مستقبل واعد تسوده المحبة والتعايش والوئام والأمن والاستقرار.
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