أول دولة في العالم تمنع السجائر نهائيا

يعد التدخين أحد أهم المشاكل التي تواجه البشرية في عصرنا هذا، إذ أن التدخين لا يضر بالمدخن وحده بل ويؤثر على صحة البشر المحيطين بالمدخنين.

هذا وبحسب المعلومات الأولية حظر رئيس تركمانستان بيع جميع المنتجات التبغية، إذا صحت التقارير الواردة حول هذا الموضوع.

ويزعم موقع Chrono-TM أن المرسوم الجديد يحظر بيع جميع منتجات التبغ، وأن المحلات التجارية التي لن تعمل بموجب المرسوم ستواجه غرامة تصل إلى 1200 يورو، في حال ضبطها وهي تبيع السجائر.

يذكر أن تركمانستان هي دولة تقع في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران من الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان. وكانت تركمانستان إحدى الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفيتي، وكانت تعرف باسم جمهورية تركمانيا السوفيتية الاشتراكية، وفي عام 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي، فأصبحت تركمانستان دولة مستقلة. وتغطي الأراضي التركمانية مساحة 488,100 كم².

بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.1 ٪ في تركمانستان في عام 2009، ليحل هذا المعدل في المرتبة السادسة عشرة عالمياً. وتمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وهي غنية بالموارد الطبيعية في بعض المناطق، وتغطي صحراء قره قوم معظم أنحاء البلاد.

المصدر: ذي اندبندنت