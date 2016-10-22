الرئيسية | الأخـيـرة | وفاة لاعب كرة قدم استرالي بجرعة مخدرات زائدة

وفاة لاعب كرة قدم استرالي بجرعة مخدرات زائدة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وفاة لاعب كرة قدم استرالي بجرعة مخدرات زائدة

فقدت الأوساط الرياضية في أستراليا لاعب كرة القدم “ريكي ستيفنز” إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات، لم تفلح معها محاولات الأطباء في إنقاذه.

وكان ستيفنز27 عاما قد تناول “كوكتيل” من حبوب الهلوسة، وذلك خلال رحلة له في “جولد كوست” عندما شعر بتوعك شديد ثم دخل في غيبوبة بالمستشفى حيث كان يعالج مع 11 شخصا آخرين، إلا أنه وافته المنية، حسبما ذكرت شرطة “كوينزلاند” في بيان.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية “إيه بي سي” أنه نعى كبار المسئولين في مجال الرياضة والمدربين فضلا عن رفاقه، فقدان اللاعب ستيفنز “الأسطورة” ووصفوا وفاته بالصدمة القوية لكل محبيه

مجموع المشاهدات: 161 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات