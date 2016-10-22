وفاة لاعب كرة قدم استرالي بجرعة مخدرات زائدة

فقدت الأوساط الرياضية في أستراليا لاعب كرة القدم “ريكي ستيفنز” إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات، لم تفلح معها محاولات الأطباء في إنقاذه.

وكان ستيفنز27 عاما قد تناول “كوكتيل” من حبوب الهلوسة، وذلك خلال رحلة له في “جولد كوست” عندما شعر بتوعك شديد ثم دخل في غيبوبة بالمستشفى حيث كان يعالج مع 11 شخصا آخرين، إلا أنه وافته المنية، حسبما ذكرت شرطة “كوينزلاند” في بيان.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية “إيه بي سي” أنه نعى كبار المسئولين في مجال الرياضة والمدربين فضلا عن رفاقه، فقدان اللاعب ستيفنز “الأسطورة” ووصفوا وفاته بالصدمة القوية لكل محبيه