بالفيديو- متصلة تُحرج طبيبًا شهيراً على الهواء: "أنا أم ابنك".. شاهدوا ردة فعله
لم يكن طبيب مصري يتوقّع أن يتعرّض لموقف محرج أثناء استضافته في برنامج «صباح دريم» الذي يُبثّ عبر فضائية «دريم».
ففيما كان استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية أحمد هارون يجيب على أسئلة مضيفته والمشاهدين، تلقى اتصالاً مفاجئاً من امرأة تدّعي أنه زوجها ووالد ابنها.
وقد أطلقت على نفسها اسم غادة وتوجهت إلى الطبيب بالقول:
«أنا مش فاهمة إنت بتعمل معايا كده ليه؟ لو مش عايز تشوفني تعالى شوف ابننا، حرام عليك بجد».
وبالرغم من هذا الموقف غير المتوقّع، حاول هارون تهدئة المتصلة، إلا أنّها انفعلت مجدداً.
فما كان من فريق عمل البرنامج إلا أن قطع الاتصال قبل أن يتقدّم بالاعتذار من المشاهدين.
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