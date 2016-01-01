بالفيديو.. رقصة مجنونة لعروس أمام عريس يدخن الشيشة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعروس تؤدي وصلة رقص مجنونة على أنغام مقاطع متعاقبة من أغنيات عربية وعالمية شهيرة، بينما يجلس العريس أمامها في هدوء وهو يدخن الشيشة.
وأثار المقطع حالة من الجدل بين مشاهديه، حيث رفضت بعض الفتيات رقص العروس على هذا النحو، في ظل جلوس العريس بهذه الطريقة التي ترسخ لفكرة سي السيد، فيما اعتبر البعض أن الأمر لا يعدو كونه مزاحًا.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : طبيب عسكري " حارك " في السويد .. المغرب تحكمه عصابة خطيرة و الملك " و الله ما يقد عليهم"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية حقائق خطيرة جدا تلك التي كشف عنها طبيب عسكري برتبة " قبطان " ، قال أنه هاجر " حرك " إلى ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟