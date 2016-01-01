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بالفيديو.. رقصة مجنونة لعروس أمام عريس يدخن الشيشة

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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بالفيديو.. رقصة مجنونة لعروس أمام عريس يدخن الشيشة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعروس تؤدي وصلة رقص مجنونة على أنغام مقاطع متعاقبة من أغنيات عربية وعالمية شهيرة، بينما يجلس العريس أمامها في هدوء وهو يدخن الشيشة.

 

وأثار المقطع حالة من الجدل بين مشاهديه، حيث رفضت بعض الفتيات رقص العروس على هذا النحو، في ظل جلوس العريس بهذه الطريقة التي ترسخ لفكرة سي السيد، فيما اعتبر البعض أن الأمر لا يعدو كونه مزاحًا.

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