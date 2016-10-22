تغريم رئيسة وزراء تايلاند السابقة مليار دولار بسبب الأرز
أصدرت محكمة في تايلاند حكماً على رئيسة الوزراء السابقة “ينجلوك شيناواترا”، يقضي بتغريمها حوالي مليار دولار بسبب برنامج فاشل لحكومتها لدعم الأرز.
ومثلت ينجلوك أمام المحكمة العليا للدفاع عن نفسها ضد اتهامات منفصلة بالإهمال الجنائي والمخالفات، بعد أن تم تغريمها 35 مليار باهت (996 مليون دولار).
وقالت ينجلوك للصحفيين خارج المحكمة “القرار غير صحيح وغير عادل”، مؤكدة أن برنامج دعم الأرز، الذي دفع للمزارعين سعراً أعلى من أسعار السوق، حقق فائدة للبلاد. غير أنها ذكرت أنها لن تدلي بمزيد من التصريحات العلنية حول الموضوع، فيما لاتزال البلاد في حالة حداد بسبب وفاة الملك “بوميبول أبولياديج”.
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