الرئيسية | الأخـيـرة | قرعة بين داعشيين تونسي وسوري للفوز بتنفيذ عملية انتحارية

قرعة بين داعشيين تونسي وسوري للفوز بتنفيذ عملية انتحارية

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قرعة بين داعشيين تونسي وسوري للفوز بتنفيذ عملية انتحارية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لـ”داعش” يظهر فيه عنصران من التنظيم بمدينة حلب السورية، أحدهما تونسي والآخر سوري، وهما يجريان قرعة لاختيار مَن منهما سيفوز بتنفيذ عملية انتحارية.

 

ونشر التنظيم الإرهابي مقطع الفيديو هذا تحت عنوان “الباحثون عن الحياة” ركز فيه على القصص الملفتة للنظر لبعض عناصره الذين أقدموا على تفجير أنفسهم، ومن بينهم تونسي كنيته “أبو لقمان التونسي”.

 

ويظهر أبو لقمان، قبل قيامه بالعملية الانتحارية، وهو يختلف مع زميله السوري “أبو الفاروق الشامي” حول مَن منهما سيركب العربة المفخخة المجهزة بشكل تام لتنفيذ عملية انتحارية.

 

وحسب الفيديو دخل السوري إلى العربة المفخخة أولا قبل أن يسارع التونسي لإنزاله والاعتراض على اختياره لتنفيذ عملية انتحارية، معتبرا اختيار السوري لهذه المهمة تميزا واحتكارا.

 

حينها تدخل مقاتل أخر لإنهاء “الخلاف” بين المقاتلين السوري والتونسي، واقترح دخول الاثنين في رهان عن طريق القرعة، وكان الحظ الأوفر لـ”أبو لقمان التونسي” الذي قفز فرحا بفوزه ليمضي قدما نحو “الجنة” بتفجير نفسه.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات