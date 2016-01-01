قرعة بين داعشيين تونسي وسوري للفوز بتنفيذ عملية انتحارية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لـ”داعش” يظهر فيه عنصران من التنظيم بمدينة حلب السورية، أحدهما تونسي والآخر سوري، وهما يجريان قرعة لاختيار مَن منهما سيفوز بتنفيذ عملية انتحارية.

ونشر التنظيم الإرهابي مقطع الفيديو هذا تحت عنوان “الباحثون عن الحياة” ركز فيه على القصص الملفتة للنظر لبعض عناصره الذين أقدموا على تفجير أنفسهم، ومن بينهم تونسي كنيته “أبو لقمان التونسي”.

ويظهر أبو لقمان، قبل قيامه بالعملية الانتحارية، وهو يختلف مع زميله السوري “أبو الفاروق الشامي” حول مَن منهما سيركب العربة المفخخة المجهزة بشكل تام لتنفيذ عملية انتحارية.

وحسب الفيديو دخل السوري إلى العربة المفخخة أولا قبل أن يسارع التونسي لإنزاله والاعتراض على اختياره لتنفيذ عملية انتحارية، معتبرا اختيار السوري لهذه المهمة تميزا واحتكارا.

حينها تدخل مقاتل أخر لإنهاء “الخلاف” بين المقاتلين السوري والتونسي، واقترح دخول الاثنين في رهان عن طريق القرعة، وكان الحظ الأوفر لـ”أبو لقمان التونسي” الذي قفز فرحا بفوزه ليمضي قدما نحو “الجنة” بتفجير نفسه.