بالفيديو: امرأة تمتطي ظهر سمكة قرش في أعماق المحيط

عندما يشاهد أي شخص سمكة قرش بيضاء ضخمة يسارع للفرار من أمامها خوفاً على حياته، ولكن هذه المرأة الشجاعة كان لها رأي آخر عندما ركبت على ظهر سمكة قرش قاتلة أثناء قيامها برحلة غوص.



أظهر تسجيل مصور صادم تداولته عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، لحظة قيام كيمي ويرنر بالركوب على ظهر سمكة قرش في أعماق المحيط دون أدنى شعور بالخوف.



ويذكر بأن ويرنر غواصة محترفة وتقوم باصطياد الأسماك في أعماق البحار باستخدام الرمح. وبالإضافة إلى ذلك كله فقد تمكنت ويرنر من صيد أخطبوط صخم وتناول دماغه. غير أن تجربة ويرنر في امتطاء ظهر سمكة القرش هي الأولى من نوعها، وتعتبر بأنها أخطر تجربة قامت بها طوال حياتها.



وتقول ويرنر في تعليق لها على هذه التجربة "رأيت سمكة قرش كبيرة على بعد ثلاثة أقدام مني، شعرت بالخوف في البداية، ولكني تبعت السمكة وشعرت بأن شيئاً مشتركاً بيننا لأنها لم تهاجمني، وقلت لنفسي ما الضير في أن امتطي ظهرها، وقمت بذلك بالفعل".