تعرف على الطفل الذي يتضاءل حجمه كلما تقدم بالعمر

يعاني جوشوا من حالة صحية تجعل جسده يتضاءل مع الزمن (ميرور)

يعاني طفل بريطاني في الخامسة من عمره من مرض نادر يؤدي إلى ضمور جسده كلما تقدم في العمر، الأمر الذي أثار خشية والده من فقدانه، ودفعه إلى نشر نداء استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيه التبرع لمساعدة طفله.



بعد أن ولد وهو يعاني من حالة صحية تدعى متلازمة جيون، نما الطفل جوشوابيرنز أداير بشكل شبه طبيعي حتى بلغ الرابعة من عمره. غير أن حالته الصحية بدأت بالتدهور، حيث بدأ جسده بالانكماش والتقلص، الأمر الذي أثار مخاوف عائلته.



ويذكر بأن الحالة الصحية النادرة تؤدي إلى تقلص وانكماش في أطرافه وأضلاعه، الأمر الذي يؤثر سلباً على أعضائه الداخلية التي تنمو مع تقدمه بالعمر، وفق ما ورد في صحيفة دايلي ميرور البريطانية.



وقال والد جوشوا مارك أداير (42عاماً) بأن طفله خضع لعمليتين جراحيتين لتوسيع أضلاعه بهدف مساعدته على التنفس بشكل طبيعي. غير أن الطفل يقيم الآن في المستشفى، ويناضل للبقاء على قيد الحياة، حيث قال الأطباء بأن حالة جوشوا تدعو للقلق وأنهم فعلوا كل ما بوسعهم.