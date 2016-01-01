تعرف على الطفل الذي يتضاءل حجمه كلما تقدم بالعمر
يعاني طفل بريطاني في الخامسة من عمره من مرض نادر يؤدي إلى ضمور جسده كلما تقدم في العمر، الأمر الذي أثار خشية والده من فقدانه، ودفعه إلى نشر نداء استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيه التبرع لمساعدة طفله.
بعد أن ولد وهو يعاني من حالة صحية تدعى متلازمة جيون، نما الطفل جوشوابيرنز أداير بشكل شبه طبيعي حتى بلغ الرابعة من عمره. غير أن حالته الصحية بدأت بالتدهور، حيث بدأ جسده بالانكماش والتقلص، الأمر الذي أثار مخاوف عائلته.
ويذكر بأن الحالة الصحية النادرة تؤدي إلى تقلص وانكماش في أطرافه وأضلاعه، الأمر الذي يؤثر سلباً على أعضائه الداخلية التي تنمو مع تقدمه بالعمر، وفق ما ورد في صحيفة دايلي ميرور البريطانية.
وقال والد جوشوا مارك أداير (42عاماً) بأن طفله خضع لعمليتين جراحيتين لتوسيع أضلاعه بهدف مساعدته على التنفس بشكل طبيعي. غير أن الطفل يقيم الآن في المستشفى، ويناضل للبقاء على قيد الحياة، حيث قال الأطباء بأن حالة جوشوا تدعو للقلق وأنهم فعلوا كل ما بوسعهم.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : طبيب عسكري " حارك " في السويد .. المغرب تحكمه عصابة خطيرة و الملك " و الله ما يقد عليهم"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية حقائق خطيرة جدا تلك التي كشف عنها طبيب عسكري برتبة " قبطان " ، قال أنه هاجر " حرك " إلى ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟