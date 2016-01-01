بالفيديو: شاهد ماذا فعل هذا الشاب لقتل الوقت في زحمة المرور

يلجأ السائقون عادة إلى الاستماع إلى الراديو أو العبث بهواتفهم المحمولة لقتل الوقت خلال الأزمات المرورية، إلا أن شاباً أمريكياً وجد طريقة أكثر متعة وفائدة، حيث راح يتدرب على كرة السلة وسط الشارع.



وبعد أن شب حريق في منطقة خليج كاليفورنيا وتسبب بإغلاق أحد الطرقات السريعة، تكدست أعداد كبيرة من السيارات على امتداد أميال، وتوقفت حركة المرور لأكثر من ساعة، فما كان من أحد السائقين إلا أن ترجل من سيارته، وراح يداعب الكرة خلفها بحسب موقع ميدياتي.



ويبدو أن السائق لم يكن يرغب بصقل مهاراته في كرة السلة وسط الطريق وفي هذه الأجواء المشحونة، بل على الأرجح حاول أن ينفس قليلاً من مشاعر الغضب التي سيطرت عليه في ذلك الوقت.



وأثار الفيديو العديد من التعليقات منذ نشره على تويتر، حيث أبدى الكثير من المعلقين إعجابهم بالطريق التي لجأ إليها الشاب لتمضية الوقت، خاصة وأن الازدحامات المرورية عادة ما تقود السائقين إلى الغضب والتصرف بطريقة جنونية.