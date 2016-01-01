بالفيديو: مغامر ينتقل من ناطحة سحاب إلى أخرى على قدميه

يشعر الكثيرون بالخوف من المرتفعات وينتابهم الرعب بمجرد التفكير بالتواجد بالأماكن العالية، لكن بعض المغامرين يتمتعون بشجاعة نادرة تصل إلى حد التهور، كما فعل هذا الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير على حافة ناطحة سحاب وينتقل إلى أخرى دون الاستعانة بأية معدات للسلامة.



وفي الفيديو الذي تم تصويره على قمة برج هوليوود في هونغ كونغ، يظهر الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته في مشاهد تحبس الأنفاس، وهو ينتقل من ناطحة سحاب إلى أخرى، بعد أن أدى بعض الحركات الخطيرة على حافة البرج بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.



وحظيت هذه المشاهد بمشاهدة كبيرة منذ نشرها للمرة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتباينت آراء المعلقين بين من أبدى إعجابه بشجاعة هذا المغامر، وبين من اعتبر أن ما فعله تهور كبير يمكن أن يؤدي إلى مقتله، وفي نفس الوقت يشجع آخرين على الاقتداء به.



يذكر أن ظاهرة تسلق ناطحات السحاب وأداء حركات بهلوانية خطيرة فوقها انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القوانين في العديد من الدول تحظر مثل هذه الممارسات دون الحصول على موافقات رسمية.يشعر الكثيرون بالخوف من المرتفعات وينتابهم الرعب بمجرد التفكير بالتواجد بالأماكن العالية، لكن بعض المغامرين يتمتعون بشجاعة نادرة تصل إلى حد التهور، كما فعل هذا الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير على حافة ناطحة سحاب وينتقل إلى أخرى دون الاستعانة بأية معدات للسلامة.



وفي الفيديو الذي تم تصويره على قمة برج هوليوود في هونغ كونغ، يظهر الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته في مشاهد تحبس الأنفاس، وهو ينتقل من ناطحة سحاب إلى أخرى، بعد أن أدى بعض الحركات الخطيرة على حافة البرج بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.



وحظيت هذه المشاهد بمشاهدة كبيرة منذ نشرها للمرة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتباينت آراء المعلقين بين من أبدى إعجابه بشجاعة هذا المغامر، وبين من اعتبر أن ما فعله تهور كبير يمكن أن يؤدي إلى مقتله، وفي نفس الوقت يشجع آخرين على الاقتداء به.



يذكر أن ظاهرة تسلق ناطحات السحاب وأداء حركات بهلوانية خطيرة فوقها انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القوانين في العديد من الدول تحظر مثل هذه الممارسات دون الحصول على موافقات رسمية.