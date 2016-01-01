بالفيديو: مغامر ينتقل من ناطحة سحاب إلى أخرى على قدميه
يشعر الكثيرون بالخوف من المرتفعات وينتابهم الرعب بمجرد التفكير بالتواجد بالأماكن العالية، لكن بعض المغامرين يتمتعون بشجاعة نادرة تصل إلى حد التهور، كما فعل هذا الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير على حافة ناطحة سحاب وينتقل إلى أخرى دون الاستعانة بأية معدات للسلامة.
وفي الفيديو الذي تم تصويره على قمة برج هوليوود في هونغ كونغ، يظهر الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته في مشاهد تحبس الأنفاس، وهو ينتقل من ناطحة سحاب إلى أخرى، بعد أن أدى بعض الحركات الخطيرة على حافة البرج بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وحظيت هذه المشاهد بمشاهدة كبيرة منذ نشرها للمرة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتباينت آراء المعلقين بين من أبدى إعجابه بشجاعة هذا المغامر، وبين من اعتبر أن ما فعله تهور كبير يمكن أن يؤدي إلى مقتله، وفي نفس الوقت يشجع آخرين على الاقتداء به.
يذكر أن ظاهرة تسلق ناطحات السحاب وأداء حركات بهلوانية خطيرة فوقها انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القوانين في العديد من الدول تحظر مثل هذه الممارسات دون الحصول على موافقات رسمية.يشعر الكثيرون بالخوف من المرتفعات وينتابهم الرعب بمجرد التفكير بالتواجد بالأماكن العالية، لكن بعض المغامرين يتمتعون بشجاعة نادرة تصل إلى حد التهور، كما فعل هذا الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير على حافة ناطحة سحاب وينتقل إلى أخرى دون الاستعانة بأية معدات للسلامة.
وفي الفيديو الذي تم تصويره على قمة برج هوليوود في هونغ كونغ، يظهر الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته في مشاهد تحبس الأنفاس، وهو ينتقل من ناطحة سحاب إلى أخرى، بعد أن أدى بعض الحركات الخطيرة على حافة البرج بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وحظيت هذه المشاهد بمشاهدة كبيرة منذ نشرها للمرة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتباينت آراء المعلقين بين من أبدى إعجابه بشجاعة هذا المغامر، وبين من اعتبر أن ما فعله تهور كبير يمكن أن يؤدي إلى مقتله، وفي نفس الوقت يشجع آخرين على الاقتداء به.
يذكر أن ظاهرة تسلق ناطحات السحاب وأداء حركات بهلوانية خطيرة فوقها انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القوانين في العديد من الدول تحظر مثل هذه الممارسات دون الحصول على موافقات رسمية.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : طبيب عسكري " حارك " في السويد .. المغرب تحكمه عصابة خطيرة و الملك " و الله ما يقد عليهم"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية حقائق خطيرة جدا تلك التي كشف عنها طبيب عسكري برتبة " قبطان " ، قال أنه هاجر " حرك " إلى ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟