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بالفيديو.. أم تبصق في وجه رجل بسبب مكان وقوف سيارتها

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 9 دقيقة مضت
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بالفيديو.. أم تبصق في وجه رجل بسبب مكان وقوف سيارتها

بصقت امرأة تحمل طفلا على رجل بسبب مكان وقوف سيارتها.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوقفت الأم سيارتها في مكان وقوف مخصص للرجل أمام ملكيته الخاصة بينما تحضر أطفالها من المدرسة وعندما حاول الرجل إخبارها أنها تقف في المكان الخاطئ بصقت في وجهه وهى تحمل طفلها.

 

يذكر أن المراة اعتذرت عن وقوفها في بادئ الأمر إلا أن الرجل استفزها بتصويره لها دون إذنها ثم تبادلا الشتائم.

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