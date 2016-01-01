بالفيديو.. أم تبصق في وجه رجل بسبب مكان وقوف سيارتها
بصقت امرأة تحمل طفلا على رجل بسبب مكان وقوف سيارتها.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوقفت الأم سيارتها في مكان وقوف مخصص للرجل أمام ملكيته الخاصة بينما تحضر أطفالها من المدرسة وعندما حاول الرجل إخبارها أنها تقف في المكان الخاطئ بصقت في وجهه وهى تحمل طفلها.
يذكر أن المراة اعتذرت عن وقوفها في بادئ الأمر إلا أن الرجل استفزها بتصويره لها دون إذنها ثم تبادلا الشتائم.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : طبيب عسكري " حارك " في السويد .. المغرب تحكمه عصابة خطيرة و الملك " و الله ما يقد عليهم"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية حقائق خطيرة جدا تلك التي كشف عنها طبيب عسكري برتبة " قبطان " ، قال أنه هاجر " حرك " إلى ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟