بالفيديو.. سقوط مؤلم لفتاة حاولت التسلل لمقابلة ابن الجيران

تعرضت فتاة صينية لسقوط مؤلم للغاية أثناء محاولتها التسلل من نافذة لمقابلة "ابن الجيران" الذي ترتبط معه بعلاقة عاطفية يقف أمامها ذووهما.

وأثناء تسلق الفتاة للنافذة الموجودة بالطابق الأول وبينما كانت تحاول الدلوف من خلالها اختل توازنها لتسقط فوق مجموعة من قوالب البناء استخدمتها في باديء الأمر للارتكاز عليها.