بالفيديو: لن تصدق ماذا يأكل هذا الرجل للحفاظ على صحته

يلجأ البعض إلى تناول أطعمة غير معتادة في سبيل الحصول على فوائدها الغذائية، لكن رجلاً صينياً ذهب بعيداً في ذلك، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يتناول الديدان الحية، لاعتقاده أنها مفيدة للصحة.



وفي بداية الفيديو المنشور على موقع لايف ليك، يظهر الرجل في أحد المطاعم، وهو يلتقط الديدان من داخل صحن كبير باستخدام عصي الطعام التقليدية في الصين، ومن ثم يغمسها في صلصلة الصويا مرات عديدة، قبل أن يتناولها.



وبدا الرجل سعيداً ومستمتعاً بهذه الوجبة على غير المتوقع، وذلك بتشجيع من مجموعة من الأشخاص كانوا بصحبته، حيث راح يلتهم الديدان الحية بشهية كبيرة بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.



وحظي الفيديو بآلاف المشاهد خلال ساعات قليلة من نشره على الموقع، غير أن المشاهدين كانوا يشعرون بالاشمئزاز وهم يشاهدون الرجل وهو يتناول الديدان. لكن يبدو أن هناك ما يبرر ذلك، حيث تستخدم الديدان والعوالق في الطب الصيني لعلاج السكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم والكدمات، ويقال إنها تساعد أيضاً في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغية.