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سناب شات يتسبب في طلاق عروس بعد ساعتين من زفافها

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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سناب شات يتسبب في طلاق عروس بعد ساعتين من زفافها

فوجئت عروس بتلفظ زوجها عليها بالطلاق بعد ساعتين فقط من زفافها أمس الأول، بعد أن شاهدها ترسل صوراً من حفلة زفافها لصديقاتها عبر تطبيق سناب شات، وهو ما كان قد حذرها من فعله واشترطه في عقد الزواج.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية اليوم الإثنين، كانت العروس أرسلت العروس صوراً من حفل زفافها ليلة أول أمس السبت لصديقاتها عبر "سناب شات"، ليعلم زوجها بالأمر ويطلقها بعد ساعتين من انتهاء حفل الزواج وتتحول أفراح العروس لصدمة.

وأوضح شقيق العريس أن أخاه اشترط على عروسه الابتعاد عن استخدام مواقع التواصل أو نشر صورها عبرها، ووثق ذلك في عقد زواجهما ووافقت العروس، لكنها لم تلتزم بالشرط المتفق عليه وحدث ما حدث.

وانقسم أقارب العروسين حول موقف العريس ما بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن العروس خالفت اتفاقها مع زوجها، فيما رأى آخرون أن شرط العريس كان قاسياً وعقابه مرفوض خاصة في ليلة الزفاف.

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