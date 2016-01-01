بالفيديو: سمكة قرش تلتهم بقرة في أعماق المحيط
بما أنها حيوانات بحرية، تتغذى أسماك القرش عادة على فرائسها من الكائنات البحرية، غير أن سمكة القرش هذه فاجأت الجميع بعدما شوهدت وهي تتغذى على بقرة في أعماق المحيط.
في مشهد مدهش، أظهر تسجيل مصور لحظة قيام سمكة قرش بالتهام بقرة في أعماق المحيط. فبينما كان مجموعة من الأشخاص يبحرون بالقرب من سواحل جزيرة مايوت الفرنسية، تعرض قاربهم للاهتزاز.
وعندما ألقى البحارة نظرة على المياه شاهدوا سمكة قرش ضخمة وهي تلتهم بقرة. واستخدم البحارة كاميرا خاصة بالتصوير تحت الماء لرصد هذه الحادثة الغريبة.
وقد تم تصوير مقطع الفيديو هذا في أوائل شهر أكتوبر (تشرين الأول) على بعد 500 متر من الشاطئ، حيث قال مصور الفيديو بأنه يعتقد بأن البقرة سقطت من أحد القوارب في البحر الأمر الذي دفع سمكة القرش لاستغلال الفرصة والتهماها، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.
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